Reorganisatie aanstaande bij PSV: deel eisenpakket van Peter Bosz lijkt bekend

Alles wijst erop dat Peter Bosz de nieuwe hoofdtrainer van PSV wordt. Na meerdere intense gesprekken naderen de club en trainer een akkoord over een meerjarige samenwerking, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 59-jarige Bosz wilde en krijgt na onderhandelingen op een aantal punten zijn zin, waardoor PSV aan de vooravond van een reorganisatie staat.

Het is de verwachting dat er spoedig witte rook uit het Philips Stadion komt. Bij PSV zou men er inmiddels van uitgaan dat de deal niet meer afketst. Door de komst van Bosz gaat er het nodige veranderen in Eindhoven. Zo is het 'honderd procent zeker' dat de trainer directe versterkingen eist. Volgens onbevestigde berichten zou de coach vier of vijf nieuwe basisspelers willen, wat volgens het Eindhovens Dagblad totaal niet onlogisch klinkt.

Bosz heeft met het eisen van snelle kwaliteitsimpulsen geleerd van zijn kortstondige avontuur bij Borussia Dortmund. De trainer dacht destijds dat hij wel tot de winterstop kon wachten om nieuwe spelers aan te trekken. Die fout wil hij niet weer maken. Hier zou tijdens de gesprekken met PSV volop aandacht aan zijn besteed. Vermoedelijk heeft de trainer zijn zorgen geuit over de verdediging, die wel een kwaliteitsimpuls kan gebruiken.

Eerder wel al gemeld dat André Ramalho vermoedelijk in de gevarenzone zit bij PSV. Hoewel de 31-jarige centrale verdediger beschikt over een contract dat nog één jaar doorloopt, is het nog maar de vraag of hij een toekomst heeft in Eindhoven. Jarrad Branthwaite, die afgelopen seizoen een goede indruk heeft gemaakt, keert waarschijnlijk niet terug bij PSV. Het definitief overnemen van de verdediger van Everton is een financieel lastig verhaal.