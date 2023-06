Romeny blijft in de Eredivisie: transfervrije clubtopscorer Emmen tekent voor drie seizoenen

Ole Romeny (22) is ook volgend jaar actief in de Eredivisie. De 22-jarige aanvaller slaagde er niet in met FC Emmen de playoffs tegen Almere City winnend af te sluiten, maar gaat niet met de Drenten mee naar het tweede niveau. In plaats daarvan is de transfervrije clubtopscorer van de Drentse club rond met FC Utrect, waar hij voor drie seizoenen tekent.

Dat bevestigt FC Utrecht dinsdagavond via de clubkanalen. "Ole is een speler met veel creativiteit en techniek, die deze eigenschappen het afgelopen seizoen heeft kunnen koppelen aan rendement", licht technisch directeur Jordy Zuidam toe op de clubsite. "Wij hebben het vertrouwen dat er nog veel rek in zijn kwaliteiten zit en gaan hem helpen bij het zetten van de volgende stappen in zijn ontwikkeling", aldus Zuidam.

Artikel gaat verder onder video

Romeny werd opgeleid bij NEC, maar brak in Nijmegen niet definitief door. Na een verhuurperiode aan Willem II lijfde FC Emmen hem in de winter van 2022 in. Met die club promoveerde hij na zijn eerste halve seizoen direct naar het hoogste niveau. In de Eredivisie zou hij dit seizoen uitgroeien tot clubtopscorer; in 33 wedstrijden trof hij elf keer doel. Dat bleek echter niet voldoende om degradatie te ontlopen.

Voor FC Utrecht betekent het vastleggen van Romeny alweer de vierde aanwinst van het seizoen. Eerder legde de club ook al Adrian Blake, Mats Seuntjens en Souffian El Karouani vast. Bovendien is de club nog niet uitgewinkeld; volgens Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns zijn de Domstedelingen ook dicht bij het aantrekken van Matthijs Branderhorst en Marouan Azarkan.