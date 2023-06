Ronald de Boer komt met goudeerlijke reactie op avontuur broer Frank en verklapt iets over Ajax

Ronald de Boer heeft vrijdagavond van zich laten horen over de nieuwe uitdaging van zijn broer Frank de Boer. De trainer gaat namelijk aan de slag bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. In de studio van Ziggo Sport kreeg Ronald de Boer de lachers op zijn hand toen het over de transfer ging.

Presentator Bas van Veenendaal vroeg Ronald naar de reden van de nieuwe uitdaging bij Frank. "Het geld natuurlijk", antwoordde Ronald eerlijk bij Voetbal Café. "Maar het is wel een ploeg die normaal strijdt om de bovenste plekken. Eerst is Henk ten Cate daar succesvol geweest en heel kort geleden Marcel Keizer. Die is net weg, hij is afgelopen seizoen zesde geworden. Daar zijn ze daar niet blij mee, maar hij heeft drie mooie jaren gehad. Nu mag Frank het proberen."

De afgelopen weken werd de naam van Frank de Boer ook gelinkt aan Ajax, dat nog altijd op zoek is naar een nieuwe trainer. "Je moet ook niet alles geloven wat er gezegd wordt", aldus Ronald, die zich daarna leek te verspreken over contact tussen Ajax en zijn broer. "Misschien heeft Ajax hem wel gepolst, dat weet ik niet. Verder ga ik daar niets over zeggen. In ieder geval gaat hij aan de slag in Abu Dhabi." Daar wacht dus een uitdaging bij topclub Al-Jazira.

In de woestijn hoopt Frank de Boer zijn loopbaan als trainer weer de goede kant op te duwen. Hij was tussen 2010 en 2016 zeer succesvol bij Ajax, maar daarna ging het bergafwaarts met zijn loopbaan. Avonturen bij achtereenvolgens Internazionale, Crystal Palace, Atalanta United en het Nederlands elftal bleken niet bepaald een succes. Nu wacht een herkansing bij Al-Jazira, dat wel blunderde tijdens de aankondiging van de nieuwe hoofdtrainer.