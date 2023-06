'SC Heerenveen ziet opvolger van Van Ewijk bij Feyenoord rondlopen'

sc Heerenveen wil inspelen op het aanstaande vertrek van Milan van Ewijk. De Friese club heeft zich namelijk bij Feyenoord gemeld voor de diensten van Denzel Hall. De 22-jarige verdediger werd het afgelopen seizoen verhuurd aan ADO Den Haag, waar hij basiskracht was. Door de forse concurrentie lijkt een doorbraak in Rotterdam-Zuid moeilijk te worden.

Voetbal International maakt dinsdagmiddag melding van de belangstelling van sc Heerenveen in Hall. De jeugdspeler van de Rotterdammers werd afgelopen jaar voor het eerst verhuurd en maakte in de Eerste Divisie een volwassen indruk. De Friezen zijn dusdanig onder de indruk dat ze hem willen presenteren: of het daarbij om een koop- of verhuuroptie gaat, is niet bekend.



De kans dat Van Ewijk deze zomer vertrekt, lijkt met deze belangstelling ontzettend groot. De clubs staan in de rij voor de jeugdinternational van Nederland. "Op dit moment is er van meerdere buitenlandse clubs serieuze interesse voor de vleugelverdediger. Ook is er reeds geboden", schrijft het weekblad over de belangstelling rond Van Ewijk (22), die bezig is aan zijn tweede seizoen bij sc Heerenveen.



Van Ewijk heeft nog een contract tot en met 2025 en gaat dus een aardig zakcentje opleveren voor de Friese club, die Hamdi Akujobi als stand-in achter de hand hebben. Afgelopen seizoen kwam hij echter amper aan bod, omdat Van Ewijk bijna alle minuten maakte. Met Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida en Mimeirhel Benita is de concurrentie achterin ook komend seizoen zeer stevig voor Hall bij Feyenoord, waardoor een overstap voor alle partijen mogelijk de beste optie is.