Shirt Manchester United ondergaat metamorfose: rapper onthult tricot voortijdig

Manchester United zou het nieuwe thuisshirt eigenlijk pas dinsdag onthullen, maar inmiddels weet de hele voetbalwereld al hoe het shirt eruit komt te zien. Dat is te danken aan rapper Aitch, die zaterdag in het nieuwe shirt verscheen op het Glastonbury Festival.

Aitch staat bekend als supporter van Manchester United en was er blijkbaar in geslaagd om voortijdig de hand te leggen op het nieuwe tricot. Er zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het shirt dat de ploeg van Erik ten Hag afgelopen seizoen droeg.

Allereerst neemt Manchester United afscheid van de rood-witte kraag en komt daarvoor een V-hals in de plaats. Verder is voor het eerst in de samenwerking niet de naam van adidas gedrukt, maar alleen het logo. Ook is het logo van sponsor TeamViewer een stuk prominenter aanwezig op het rode shirt.