Soap rond Kylian Mbappé krijgt door statement nieuw hoofdstuk

Kylian Mbappé ontkent dat hij ooit met Paris Saint-Germain heeft gesproken over een verlenging van zijn in 2024 aflopende contract. De club is volgens de 24-jarige aanvaller al een jaar op de hoogte van zijn beslissing om de samenwerking te verlengen.

L'Équipe meldde maandagavond dat Mbappé zijn werkgever in een brief heeft laten weten dat hij niet voornemens is zijn contract te verlengen. De aanvaller bevestigt tegenover persbureau AFP dat de brief is verzonden.

"De clubleiding van Paris Saint-Germain is op 15 juli 2022 op de hoogte gebracht van mijn beslissing om niet verder te gaan na 2024. De brief diende alleen als bevestiging van wat mondeling al was besproken", aldus Mbappé.

Verlengen of vertrekken. Dat zou het standpunt zijn dat Paris Saint-Germain inmiddels heeft ingenomen. Houdt Mbappé voet bij stuk, dan zou het zomaar kunnen dat zijn werkgever hem in de etalage zet. Een transfervrij vertrek is voor de Franse grootmacht geen optie. Dat betekent dat Mbappé, als hij niet wil verlengen, in principe deze zomer verkocht moet worden.

Mocht Paris Saint-Germain zijn sterspeler daadwerkelijk in de verkoop doen, dan lijkt het prijskaartje bekend. Volgens RMC Sport verlangt de kampioen van Frankrijk een bedrag tussen de 180 en 200 miljoen euro voor de aanvaller die afgelopen seizoen 41 doelpunten in 43 wedstrijden maakte. Real Madrid lijkt de belangrijkste kanshebber voor de handtekening van Mbappé.

Le Parisien meldt ondertussen dat Mbappé de knoop voor zichzelf heeft doorgehakt en deze zomer de overstap naar Real Madrid wil maken. De aanvaller zou het gat dat Karim Benzema achterlaat willen vullen. 'Hij is nooit eerder zo dicht bij een vertrek bij de kampioen van Frankrijk geweest', zo klinkt het.