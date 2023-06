Spaanse kranten plaatsen Mbappé pontificaal op voorpagina; vraagprijs PSG lekt uit

De samenwerking tussen Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain zou binnenkort zomaar ten einde kunnen komen. Volgens L’Équipe heeft de 24-jarige aanvaller de club laten weten zijn in 2024 aflopende contract niet te willen verlengen. Daags na het grote nieuws verschijnt Mbappé pontificaal op voorpagina's van Spaanse sportkranten. Ook wordt een bedrag genoemd waarvoor hij het Parc des Princes zou kunnen verlaten.

Verlengen of vertrekken. Dat zou het standpunt zijn dat Paris Saint-Germain heeft ingenomen nadat Mbappé bekendmaakte de optie in zijn contract voor een extra seizoen niet te willen lichten. Houdt de Franse aanvaller voet bij stuk, dan zou het zomaar kunnen dat zijn werkgever hem in de etalage zet. Een transfervrij vertrek is voor de Franse grootmacht geen optie. Dat betekent dat Mbappé, als hij niet wil verlengen, in principe deze zomer verkocht moet worden.

In Spanje wrijft men zich stiekem al in de handen. Mbappé is al jarenlang een doelwit van Real Madrid en de aanvaller heeft er nooit een geheim van gemaakt dat De Koninklijke zijn droomclub is. AS en Marca hebben dinsdagmorgen een plek op hun voorpagina ingeruimd voor de aanvaller met een soortgelijke kop: de komst van Mbappé komt weer binnen bereik. Vorig jaar was de Fransman ook heel dicht bij een overgang naar Real Madrid, maar toen verlengde hij na een heuse transfersoap zijn contract bij PSG.

Mocht Paris Saint-Germain zijn sterspeler daadwerkelijk in de verkoop doen, dan lijkt het prijskaartje bekend. Volgens RMC Sport verlangt de kampioen van Frankrijk een bedrag tussen de 180 en 200 miljoen euro voor de aanvaller die afgelopen seizoen 41 doelpunten in 43 wedstrijden maakte. Mbappé zou voor Real Madrid de tweede topaankoop van deze zomer kunnen worden. Voor Jude Bellingham (Borussia Dortmund) wordt ruim honderd miljoen euro betaald.