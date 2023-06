Spierings legt uit waarom hij PSV afwees en bij RC Lens tekende

Stijn Spierings is dolblij met zijn overstap naar het Franse RC Lens. De gewilde middenvelder tekende afgelopen week een contract bij de nummer twee van de Ligue 1, waarmee hij volgend seizoen de Champions League in zal gaan. In gesprek met Voetbal International legt Spierings uit waarom hij de Franse club boven PSV verkoos.

"Direct Champions League, grote kans op speeltijd, grote club en op minder dan vier uurtjes rijden van Rotterdam", noemt de geboren Alkmaarder direct een aantal pluspunten van zijn overstap naar RC Lens op, Hij denkt dat de club, die dit seizoen verrassend goed presteerde, onderschat wordt in Nederland: "Ik denk niet dat alle Nederlandse voetballiefhebbers weten en beseffen hoe groot deze club is. Lens is van de regio, supporters komen van overal vandaan en zijn net zo fanatiek als die in Marseille. Er zitten elke wedstrijd veertigduizend fans in het stadion", vertelt Spierings, die daarnaast aangeeft dat hij zich thuis voelt in Frankrijk.

Dat Spierings niet terugkeert naar de Eredivisie heeft onder meer te maken met het feit dat hij een avonturier is, Na zijn periode bij RKC Waalwijk vertrok hij niet voor niets naar Levski Sofia: "Opgeteld bij de sportieve verbetering zijn dat toch de uitdagingen die ik zocht", legt Spierings uit, die wel aangeeft over een stap naar PSV te hebben nagedacht: "Ik heb het wel echt serieus overwogen. Maar toen Lens zich ook meldde en ik met mijn zaakwaarnemer Ali Dursun een bezoek bracht, was ik eigenlijk meteen verkocht. Direct de Champions League in, dat is een droom en tegelijkertijd voelde ik dat ik nog niet klaar ben in het buitenland."

De 27-jarige middenvelder heeft altijd het vertrouwen in zichzelf gehouden en denkt dat één wijziging in zijn speelstijl bepalend is geweest voor het succes van nu: "Dat stapje terug op het middenveld, werkte bevrijdend: even niet meer druk van het móeten scoren als nummer 10. Ik kreeg er plezier in ballen af te pakken, duels te winnen", aldus Spierings, die nu wekelijks fantastische statistieken weet neer te zetten als balafpakker.