Standard Luik verrast met komst Yaya Touré

Standard Luik heeft de trainersstaf voor volgend seizoen uitgebreid met een verrassende naam. Yaya Touré (40) zal de nieuwe hoofdtrainer Carl Hoefkens gaan bijstaan bij de nummer zes van afgelopen seizoen.

Dat heeft de club inmiddels bevestigd via de officiële kanalen. De voormalig middenvelder van onder meer Manchester City en FC Barcelona wordt enthousiast welkom geheten: "Onze club heet deze kampioen van harte welkom en wenst hem het beste toe in onze clubkleuren", schrijft Standard op de eigen website.

Touré werd in zijn lange loopbaan vier keer uitgeroepen tot Afrikaans voetballer van het jaar. Met FC Barcelona won hij in 2009 de Champions League en werd hij in dat jaar én 2010 ook kampioen van Spanje, terwijl hij met Manchester City in 2012, 2014 en 2018 beslag wist te leggen op de Engelse landstitel. Met de nationale ploeg van Ivoorkust won hij bovendien in 2015 de Afrika Cup.

Geheel onbekend is Touré niet in België. In 2001 begon hij zijn Europese loopbaan in het shirt van KSK Beveren, dat destijds een samenwerking had met een Ivoriaanse voetbalschool. Op die manier begonnen latere topspelers als Gervinho, Emmanuel Eboué en dus ook Touré hun Europese avontuur bij de kleine Belgische club.