Stijn Spierings laat PSV definitief links liggen en gaat met Fransen de Champions League in

Stijn Spierings keert deze zomer definitief niet terug op de Nederlandse velden. De middenvelder laat Toulouse transfervrij achter zich, maar blijft wel actief in de Ligue 1. Spierings heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen bij RC Lens.

De 27-jarige Spierings werd de afgelopen weken veelvuldig genoemd als versterking voor PSV. De Eindhovenaren wilden hem graag naar het Philips Stadion halen, maar blijven wat deze transfer betreft met lege handen achter. Spierings kiest voor een nieuw avontuur in Frankrijk, waar hij de afgelopen drie seizoenen al furore maakte. Lens maakte de transfer van de Nederland vrijdagavond wereldkundig.

Spierings was drie seizoenen lang een vaste waarde bij Toulouse. Hij speelde zijn eerste twee voetbaljaren in de Ligue 2, maar was afgelopen seizoen te vinden in de Ligue 1. Hij ontpopte zich tot een van de beste balafpakkers van Europa en pakte met zijn werkgever de Coupe de France. Uiteindelijk was Spierings goed voor drie doelpunten in 42 wedstrijden. Dat levert hem nu een fraaie stap op.

Lens kende namelijk een geweldig seizoen in Frankrijk en eindigde slechts op een puntje van landskampioen Paris Saint-Germain. De tweede plaats was wel voldoende voor een ticket voor de Champions League. Spierings werd geboren in Alkmaar en speelde in Nederland bij achtereenvolgens AZ, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk. De voormalig jeugdinternational kwam via het Bulgaarse Levski Sofia bij Toulouse terecht.