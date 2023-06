Tom Beugelsdijk en Helmond Sport al na dertien wedstrijden van elkaar verlost

Tom Beugelsdijk (32) tekende afgelopen zomer met grote verwachtingen een driejarig contract bij Helmond Sport. Een jaar (met daarin slechts dertien wedstrijden) later zit het Brabantse avontuur er echter alweer op voor de oud-speler van ADO Den Haag en Sparta Rotterdam.

De club meldt dinsdagochtend via de officiële kanalen dat het contract van Beugelsdijk 'in goed overleg' is ontbonden. Daarmee komt al snel een einde aan zijn periode in Helmond, die bepaald niet is gelopen zoals club én speler gehoopt hadden. Sinds 12 december vorig jaar speelde Beugelsijk al geen minuut meer voor Helmond Sport; zijn vertrek komt dan ook niet geheel uit de lucht vallen.

De verdediger begon het seizoen met een schorsing vanwege het gokken op wedstrijden in competities waarin hij zelf heeft gespeeld. De KNVB onderzocht zelfs of hij zich schuldig had gemaakt aan matchfixing, maar vond daarvoor geen bewijs. Vanwege de wél bewezen feiten moest hij alsnog drie duels toekijken, daarna kon hij in de vierde speelronde alsnog debuteren. In december speelde hij echter zijn laatste minuten in het shirt van Helmond Sport.

Bij de ontbinding van het contract krijgt Beugelsdijk een onbekend geldbedrag mee. Op de clubsite komt hij met een korte verklaring: "Ik wil de club, de staf, de spelers en de supporters bedanken en veel succes wensen in de toekomst." Ook Helmond Sport uit zich in vergelijkbare bewoordingen: "Helmond Sport bedankt Tom voor zijn verdiensten en wenst hem veel succes toe in de toekomst."