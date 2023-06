'Twente dreigt weer sterkhouder te verliezen: Václav Černý hard op weg naar Bundesliga'

Václav Černý lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken in het shirt van FC Twente. De aanvaller kent een uitstekend seizoen namens de Tukkers en heeft belangstelling gewekt vanuit de Bundesliga. De 25-jarige Tsjech staat hoog op het verlanglijstje van VfL Wolfsburg, meldt De Telegraaf.

Wolfsburg is op zoek naar een extra optie voor de rechtsbuitenpositie. Omar Marmoush verlaat de club namelijk voor een avontuur bij Eintracht Frankfurt. Volgens De Telegraaf hebben bronnen rond Černý gemeld dat Wolfsburg op korte termijn door gaat pakken. De aanvaller was dit seizoen namens Twente goed voor vijftien doelpunten en elf assists. Černý ligt nog tot medio 2025 vast in de Grolsch Veste.

Černý is bezig aan zijn derde seizoen in Enschede. Drie jaar geleden werd hij op huurbasis overgenomen van FC Utrecht, dat een jaar later een miljoen euro ontving voor de negenvoudig international. Černý heeft de afgelopen jaren twee zware kruisbandblessures gehad, maar knokte zich dit voetbaljaar knap terug. Dat lijkt dus te worden beloond met een prachtige stap naar de subtop van de Bundesliga.

Dat betekent ook dat de selectie van Twente redelijk op de schop gaat. De club uit Enschede verkocht Ramiz Zerrouki immers al voor acht miljoen euro aan Feyenoord. Wout Brama (einde loopbaan), Julio Pleguezuelo en Virgil Misidjan (beiden transfervrij) vertrekken ook. Onder meer Mees Hilgers, Gijs Smal en Joshua Brenet worden ook gelinkt aan een transfer. Twente heeft zelf interessen in Youri Regeer (Ajax) en Younes Taha (PEC Zwolle).