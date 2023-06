Václav Cerny tekent bij VfL Wolfsburg; dit bedrag ontvangen FC Twente en FC Utrecht

Václav Cerny verruilt FC Twente definitief voor VfL Wolfsburg. De 25-jarige buitenspeler heeft zich voor vier seizoenen verbonden aan de Duitse club. Over de hoogte van de transfersom worden geen uitspraken gedaan, al is wel duidelijk dat zowel in Enschede als Utrecht de kassa rinkelt.

De Telegraaf onthulde eerder dat Wolfsburg zo’n acht miljoen euro betaalt voor Cerny, die sinds de zomer van 2020 uitkwam voor Twente. Dat bedrag kan de club uit Enschede niet helemaal in eigen zak steken. Er moet namelijk zo'n anderhalf miljoen euro worden afgestaan aan FC Utrecht, dat een flink doorverkooppercentage bedong toen het Cerny aan de competitiegenoot verkocht.

Artikel gaat verder onder video

Bij Wolfsburg gaat Cerny voor het eerst als prof buiten Nederland spelen. "Ik kan bijna niet wachten om te beginnen. De Bundesliga is een van de beste competities ter wereld en het is altijd mijn droom geweest om hier te spelen. Ik ben heel blij dat ik volgend seizoen het shirt van Wolfsburg mag dragen", aldus de Tsjechische aanvaller op de website van zijn nieuwe club.

Bij Wolfsburg is men blij met de komst van Cerny, die door sportief directeur Sebastian Schindzielorz wordt omschreven als 'zeer gevaarlijke speler'. "Hij heeft zijn kwaliteiten op indrukwekkende wijze tentoongespreid in Enschede en is nog lang niet klaar met zijn ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat hij in Wolfsburg de volgende stap in zijn carrière kan zetten en een belangrijke versterking voor ons zal zijn."