Van Basten snapt helemaal niks en transferkeuze Kökçü en veroorzaakt stevige discussie bij Rondo

Marco van Basten snapt heel weinig van de keuze van Orkun Kökçü. De middenvelder verruilde Feyenoord voor Portugees-kampioen Benfica. Tijdens het programma Rondo van Ziggo Sport gingen de analisten in op de overstap, waarna Van Basten de kans grijpt om zijn duidelijke mening te verkondigingen.

“Ik vind het geen goede keuze”, begint de oud-voetballer. “Ik vind de Nederlandse competitie gelijkwaardig aan de Portugese competitie, dus wat is zijn winst?”, vraagt Van Basten zich af. Wytse van der Goot noemt het spelen van de Champions League een pluspunt. “Maar dat doet Feyenoord toch ook? Ga je naar een andere omgeving of naar een betere competitie? Hij gaat er toch niet op vooruit?”, vraagt de oud-Ajacied zich allemaal af.

Stevige discussie

Vervolgens geeft Gullit zijn mening. “Ik vind Benfica een mooie club.” Van Basten is het totaal oneens met zijn collega. “Dat vind ik dus geen argument. Feyenoord is ook een geweldige club, ook een groot stadion. De competitie is vergelijkbaar, dus vertel mij de winstpunten”, zegt Van Basten, die vervolgens op geen enkele bijval kan rekenen van zijn tafelgenoten. “Er zit toch echt wel een verschil tussen Feyenoord en Benfica? Benfica doet bijna jaarlijks mee in de Champions League, Feyenoord niet”, reageert Youri Mulder.

Vervolgens wordt Van Basten geconfronteerd met uitspraken die hij wel eens eerder deed in uitzendingen van Rondo. “Jij zegt altijd dat spelers niet te snel de stap moeten maken naar een topclub in het buitenland. Ga naar een club waar je speelt, zeg jij altijd”, zegt Van der Goot, waarna Van Basten zijn antwoord klaar heeft liggen. “Ga dan naar een grote competitie, bijvoorbeeld in Duitsland, Italië of Frankrijk. Bij Benfica speel je twee topwedstrijden: tegen Porto en Sporting. In de rest van het seizoen speel je voor drie- tot vierduizend man”, gaat de oud-spits verder.