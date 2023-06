Van Hooijdonk en Pérez niet onder de indruk van West Ham: 'Als je 200 miljoen besteedt en dít voetbal speelt...'

Pierre van Hooijdonk en Kenneth Pérez zijn niet onder de indruk van Conference League-winnaar West Ham United. Volgens de ESPN-analisten was het spel van de Engelse ploeg bedroevend, helemaal afgezet tegen de grote bedragen die de club heeft kunnen investeren in de selectie.

"Als je bijna 200 miljoen hebt besteed, en dit is het voetbal dat je speelt...", begint Van Hooijdonk. "Ik weet: het is een finale, maar we hebben ze ook tegen AZ en AA Gent gezien." Pérez valt hem bij. "Je raakt weinig onder de indruk van heel veel teams in de marge. Het is wel 200 miljoen, maar het is niet de top. Dit is de subtop van Europa", aldus de Deen.

Van Hooijdonk denkt dat het probleem niet eens zozeer in de selectie van West Ham zit, maar dat David Moyes als trainer de 'hoofdschuldige' is. "Het gaat mij om de intentie. Zelfs Fiorentina probeert in ieder geval aan te vallen, er iets van te maken. Maar West Ham: het wordt bij elkaar gegooid door er vele miljoenen tegenaan te smijten." Pérez denkt dat de oud-Feyenoorder daar gelijk in heeft. "Het valt of staat toch met het aanstellen van een trainer die een plan heeft. Een innovatieve trainer met een nieuwe manier van voetbal, Brighton is een mooi voorbeeld. Als je het wil veranderen bij West Ham dan moet je niet David Moyes als trainer hebben", meent hij.

Toch zien beide analisten wél een ploeg staan die vecht voor een resultaat. "Wij bekijken het voetbal misschien te romantisch of te tactisch", meent Pérez. "Dit is niet ónze manier van voetballen. Maar wij kunnen niets anders zeggen dan dat deze kerels, want dat zijn het, door de wol geverfde kerels, maar het zijn wel twee wisselspelers van Chelsea en de derde back van Paris Saint-Germain. Maar het zijn óók professionals die niet spelen om iemand een plezier te doen, maar om te winnen."