Veel ontwikkelingen bij Ajax, onrust over toekomst Benzema | FCUpdate Recap

'Einde van een tijdperk: Karim Benzema neemt besluit en vertrekt na veertien jaar bij Real Madrid'

De vrees van Real Madrid en z'n supporters komt vermoedelijk uit: Karim Benzema vertrekt na dit seizoen uit de Spaanse hoofdstad. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio althans. Volgens de Italiaanse journalist heeft Benzema besloten akkoord te gaan met een lucratief voorstel vanuit Saoedi-Arabië en gaat hij zijn beslissing donderdag nog bekendmaken middels een persconferentie. Dat laatste klopte echter niet helemaal en later kwam Marca met het bericht dat hij mogelijk tóch gewoon blijft.

FC Twente wint in extremis van sc Heerenveen: 'redder' Noppert niet vrijuit

FC Twente heeft in de heenwedstrijd tegen sc Heerenveen met 1-2 gewonnen van sc Heerenveen. Het leek lang op een gelijkspel uit te draaien, maar door een doelpunt van Manfred Ugalde in de extra tijd wonnen de Tukkers. Daarbij ging Andries Noppert niet helemaal vrij uit, terwijl de international van Oranje juist zijn ploeg op de been had gehouden.

Sparta mag Olij bedanken voor historische overwinning in Utrecht

Sparta Rotterdam heeft een goede uitgangspositie neergezet in de play-offwedstrijd om Europees voetbal tegen FC Utrecht. De Spartanen wonnen met 1-2 in de Domstad en kunnen Nick Olij wel bedanken voor deze overwinning. Waar de Rotterdammers op een 0-2 voorsprong kwamen door goals van Vito van Crooij en Tobias Lauritsen, hield de sluitpost heel veel ballen tegen. Alleen topscorer van de Eredivisie Anastasios Douvikas kon de doelman nog passeren.

Foto van Peter Bosz bij Restaurant Mt. Everest voedt geruchten over toekomst

Op Twitter circuleert donderdagavond een foto van Peter Bosz in Eindhoven samen met Mohammed Allach. De momenteel clubloze trainer is samen met de technisch directeur van RKC Waalwijk gefotografeerd bij Restaurant Mt. Everest.

Driessen komt met duidelijk signaal: 'Hij staat op pole position bij Ajax'

Valentijn Driessen denkt dat de Noorse coach Kjetil Knutsen op pole position ligt bij Ajax. Dat technisch directeur Sven Mislintat al met diens zaakwaarnemer sprak en er geen andere namen door hem werden genoemd, is voor de journalist van De Telegraaf een duidelijk signaal.

'Mislintat verwacht zeven à acht nieuwe spelers bij Ajax, belangstelling drietal sterkhouders'

Sven Mislintat staat voor een pittige transferzomer bij Ajax. De directeur voetbalzaken is momenteel allereerst volop op zoek naar een nieuwe trainer, maar zal ook op spelersgebied zich flink gaan roeren. Zijn verwachting is dat hij mogelijk zeven à acht nieuwe spelers moet gaan halen in deze zomer, liet hij off the record weten.

Deze rol gaat Heitinga volgend jaar niet bekleden bij Ajax

John Heitinga keert niet terug als assistent-trainer bij het eerste elftal van Ajax. De interim-trainer kreeg donderdag te horen dat hij niet meer de honneurs waarneemt na de zomerstop. Sven Mislintat gaf aan wat voor profiel een Ajax-trainer moet hebben en liet al een naam vallen.