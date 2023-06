Verhuurde PSV'er verrast Bosz en wil voor zijn kansen in Eindhoven gaan

Peter Bosz krijgt bij PSV komend seizoen ‘gewoon’ de beschikking over Timo Baumgartl (27). De Duitse centrale verdediger leek op weg naar een permanente overgang naar de Bundesliga, waar meerdere clubs belangstelling hadden in zijn diensten. Hij kiest er echter voor om voor zijn kansen te gaan in het Philips Stadion.

Dat weet Voetbal International. Dat is behoorlijk opmerkelijk, omdat Baumgartl de afgelopen twee jaar met succes werd verhuurd in zijn thuisland aan Union Berlin, er interesse was vanuit Duitsland én zijn contract na dit seizoen nog slechts een jaar doorloopt. Als PSV hem niet gratis de deur uit wil zien lopen, moet het hem deze zomer zien te slijten of zijn contract verlengen. Gezien zijn prestaties eerder in Eindhoven is ook dat vooralsnog geen realistische optie.

Artikel gaat verder onder video

Of iedereen bij PSV blij is met het besluit van Baumgartl om voor zijn kansen te gaan, is dan ook nog maar de vraag. In zijn eerste jaren kon de centrale verdediger zijn hoge prijskaartje van twaalf miljoen euro te weinig waarmaken, waardoor hij uiteindelijk op huurbasis vertrok naar Berlijn. In de hoofdstad van Duitsland werd er teelbalkanker geconstateerd bij de verdediger, maar daar is hij goed van hersteld.

Keuzes Bosz

Het wordt sowieso interessant wie welke kansen gaat krijgen bij PSV komend seizoen. Bosz was in het verleden bijvoorbeeld zeer gecharmeerd van Jordan Teze, terwijl hij bij Ajax juist in de clinch lag met Anwar El Ghazi. Keeper Joël Drommel is aan de bal juist erg goed, wat Bosz belangrijk vindt, maar Walter Benítez – die mogelijk alweer weg wil – is normaliter de eerste keuze in het PSV-doel. Vooralsnog kwam er nog geen enkele speler op de transfermarkt voor het komende seizoen, hoewel er wel al een aantal transfertargets is genoemd.