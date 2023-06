'Verlamd' Vitesse heeft spits in het vizier en neemt mogelijk afscheid van drietal

Vitesse staat vermoedelijk een behoorlijk zware transferzomer te wachten. De Arnhemmers zitten nog altijd midden in een overname van de club en daardoor is er financieel weinig mogelijk: dat verlamt de transfermogelijkheden. Er is bij het indienen van de begroting geen risico genomen, waardoor het spelersbudget slechts zo’n acht miljoen euro is.

En dat merkt technisch directeur Benjamin Schmedes in zijn mogelijkheden. Vitesse kan amper transfersommen betalen, waardoor het vooral zoekt naar transfervrije spitsen of huurspelers. Tot dusver werd alleen Mathijs Tielemans nog maar binnengehaald van Jong PSV, terwijl er volgens De Gelderlander nog wel een keeper, centrale verdediger, aanvallende middenvelder, vleugelaanvallers en een diepe spits op het verlanglijstje staan.

Voor die laatste positie is de transfervrije Amine Boutrah (22) in beeld. De aanvaller is clubloos nadat zijn contract bij US Concarneau, uitkomend in de derde divisie van Frankrijk, afliep in deze zomer. Afgelopen jaar was hij op dat niveau goed voor elf doelpunten en acht assists, waarmee hij een aandeel had in de promotie van zijn club. Naast diepe spits kan hij ook de positie van aanvallende middenvelder invullen. Voor de positie van keeper is volgens De Telegraaf Etienne Vaessen in beeld, maar de Arnhemmers kunnen zijn contract vooralsnog niet afkopen.

Vertrekkers bij Vitesse

Tot dusver namen de Arnhemmers al afscheid van onder anderen Jeroen Houwen, Tomas Hajek, Sondre Tronstad en Matus Bero. Toni Domgjoni en Markus Schubert mogen vanwege een gebrek aan perspectief vertrekken bij Vitesse, terwijl de club overweegt om Maximilian Wittek te verkopen. Met zijn in 2024 aflopende contract moet een transfervrij vertrek voorkomen zien te worden. Hertha BSC en Schalke 04 zouden interesse hebben, schrijft de regionale ochtendkrant.