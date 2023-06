Vermoedelijke opstellingen Champions League-finale: slechts één Nederlander verschijnt aan de aftrap

Terwijl het Nederlands elftal zich voorbereidt op de Final Four van de Nations League, maken Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries en Stefan de Vrij (Internazionale) zich op voor de finale van de Champions League in Istanboel. Aké en Dumfries zijn door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de komende interlands, waardoor de eindstrijd in Turkije ongetwijfeld met veel interesse gevolgd zal worden door de nationale ploeg. Dumfries is mogelijk de enige international die aan de aftrap verschijnt.

Aké is dit seizoen een belangrijke kracht in de succesformatie van Manchester City. De Nederlander is van nature een centrumverdediger, maar zijn trainer Josep Guardiola zag voor hem een belangrijke rol weggelegd op de linksbackpositie. Helaas voor Guardiola en Aké kwakkelt de verdediger al een tijdje met zijn fitheid. Aké moest eind april al twee competitiewedstrijden aan zich voorbij laten gaan en ook het tweeluik met Real Madrid in de halve finale van de Champions League ging aan zijn neus voorbij. Aké maakte op 6 mei tegen Leeds United weliswaar zijn rentree, maar een hamstringblessure zette vervolgens een streep door de competitieduels met Everton, Chelsea en Brighton.

De Hagenaar deed in de laatste competitiewedstrijd tegen Brentford nog wel ruim een uur mee, maar verscheen in de finale van de FA Cup tegen Manchester City pas een paar minuten voor tijd binnen de lijnen. Het is daarom nog maar de vraag of hij fit genoeg is om te starten tegen Internazionale. Manchester Evening News verwacht dat Aké genoegen moet nemen met een reservevol. Volgens de lokale krant kiest Guardiola achterin voor Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias en Manuel Akanji. Ederson verdedigt uiteraard het doel. Rodri, Kevin de Bruyne en Ilkay Gündogan vormen het middenveld en Bernardo Silva, Erling Haaland en Jack Grealish de voorhoede.

Guardiola houdt dus naar alle waarschijnlijkheid vast aan de elf namen die Real Madrid begin vorige maand op een hoopje speelden. Internazionale is gewaarschuwd. De ploeg van trainer Simone Inzaghi rekende in de halve finale weliswaar vrij eenvoudig af met AC Milan, maar weet dat Manchester City de torenhoge favoriet is voor de eindwinst. Dumfries kennende zal zij zich echter niet zomaar gewonnen geven. De oud-speler van Sparta, sc Heerenveen en PSV wordt in tegenstelling tot De Vrij aan de aftrap verwacht. Ook André Onana heeft, als we Gianluca Di Marzio moeten geloven, een basisplaats. De oud-Ajacied hield in het miljardenbal al acht keer zijn doel schoon.

Vermoedelijke opstellingen Champions League-finale:

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri, De Bruyne, Gündogan; Bernardo, Haaland, Grealish.

Internazionale: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

