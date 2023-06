Verrassende wending: 'Saudi-Arabië neemt drastisch besluit over WK-bid voor 2030'

Saudi-Arabië staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling van de voetbalwereld. Het steenrijke land haalt de ene na de andere topspeler naar de eigen competitie. Volgens velen was het uiteindelijke doel om het WK van 2030 ook naar het Midden-Oosten te halen, maar dat plan zou nu van de baan zijn.

De Saudi's waren voornemens om een gezamenlijk bid in te dienen met Griekenland en Egypte. Mocht de FIFA het toernooi toegekend hebben aan het drietal landen, dan zou het WK voor het eerst in de geschiedenis op drie verschillende continenten worden afgewerkt. De landen liggen relatief dicht bij elkaar; zo zouden de grootste vliegafstanden onderling kleiner zijn dan die tijdens het aankomende WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Volgens de Spaanse krant Marca heeft Saudi-Arabië zich echter teruggetrokken uit het gezamenlijke bid. Dat zou alles te maken hebben met de concurrentie van een ander driemanschap. Ook Spanje, Portugal én Marokko wagen namelijk gedrieën een poging het toernooi binnen te halen en lijken daarmee op pole position te liggen. Veel Europese én Afrikaanse landen zouden dat drietal namelijk steunen, waardoor de Saudi's hun verlies zouden nemen.

Buiten de genoemde combinaties is er nog een derde samenwerkingsverband van dat het WK graag zou organiseren. Het gaat om liefst vier Zuid-Amerikaanse landen: wereldkampioen Argentinië, Chili, Paraguay én Uruguay. In september 2024 wordt duidelijk waar het toernooi daadwerkelijk gespeeld gaat worden; dan stemt de FIFA over de binnengekomen bids.