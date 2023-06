Verweij trekt conclusie over Mislintat's zoektocht naar nieuwe spits Ajax: 'Hij zou heel interessant zijn'

Ajax heeft mogelijk Alexander Sørloth op de radar. De Noorse spits staat onder contract bij Real Sociedad en heeft dezelfde zaakwaarnemer als Kjetil Knutsen. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat gaf eerder deze week aan dat hij met de zaakwaarnemer over meer dingen sprak dan alleen het contract van Knutsen én dat Ajax een spits zoekt.

Dus trekt Ajax-watcher Mike Verweij de conclusie dat Sørloth mogelijk wel de nieuwe aanvalsleider wordt van de Amsterdammers in de komende zomer. “Misschien wordt er wel een speler van Real Sociedad gehaald”, reageerde de journalist in de Kick-Off-podcast op de vraag of Knutsen spelers wil meenemen van FK Bodø/Glimt.

Artikel gaat verder onder video

Mislintat vertelde dat Ajax op zoek is naar een spits en sprak dus met de zaakwaarnemer van Knutsen, die ook de diensten vertegenwoordigt van Sørloth. “Alexander Sørloth. Die heeft dezelfde zaakwaarnemer als Knutsen. Mislintat vertelde dat Ajax op zoek is naar een spits. Dus misschien dat Sørloth wel in beeld komt”, dacht Verweij. “Dat zou heel interessant kunnen zijn. Ook omdat Mislintat aangaf dat hij met de zaakwaarnemer van Knutsen had gesproken over verschillende onderwerpen.”

Voormalig FC Groningen-aanvaller Sørloth vertrok in 2018 voor negen miljoen euro naar Crystal Palace en had vervolgens wisselende successen in het buitenland. Uiteindelijk kwam hij via onder anderen AA Gent en Trabzonspor terecht bij RB Leipzig, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Real Sociedad. In LaLiga maakte hij afgelopen voetbaljaar twaalf doelpunten en gaf hij twee assists in 33 officiële wedstrijden. Hij staat dus in de komende zomer onder contract bij RB Leipzig, waar zijn verbintenis tot 2025 loopt.