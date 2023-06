Volgende PEC Zwolle-sterkhouder op weg naar de uitgang? 'Ik heb het gevoel dat hij gaat vertrekken'

PEC Zwolle verscheen dinsdagmorgen weer op het trainingsveld, maar er heerst nog veel onduidelijkheid over het nieuwe seizoen. De promovendus trok in de persoon van Johnny Jansen weliswaar razendsnel een opvolger van de vertrokken succestrainer Dick Schreuder aan, maar voor Jansen is het voorlopig gissen welke spelers hij bij de start van de Eredivisie tot zijn beschikking heeft. Na Thomas van den Belt en Younes Taha zou ook Thomas Beelen kunnen vertrekken.

PEC Zwolle stevende eerder dit kalenderjaar lang af op het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie, maar moest de eerste plaats uiteindelijk toch aan Heracles Almelo laten. De Zwollenaren hadden zich echter al ruim voor het einde van het seizoen verzekerd van een terugkeer in de Eredivisie. Aan de clubleiding de taak om een Eredivisiewaardige selectie samen te stellen. Op dit moment heerst er nog veel onduidelijkheid over hoe de groep eruit komt te zien. Niet alleen omdat PEC Zwolle op de centen moet letten, maar ook vanwege de interesse van buitenaf in de spelers die zich vorig seizoen in de kijker speelden.

De Blauwvingers namen al afscheid van Taha (FC Twente) en Van den Belt (Feyenoord) en lijken ook te moeten vrezen voor een vertrek van Beelen. De verdediger maakte vorig jaar de stap van de Onder 21 naar de hoofdmacht en kan terugkijken op een uitstekend seizoen. Beelen kwam in liefst 30 van de 38 competitieduels in actie. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt. Zo zou onder meer AZ hem op de korrel hebben. “Ik vind niet dat de tijd nu rijp is om daarover te praten”, reageert technisch directeur Maurice Boudesteyn voor de camera van RTV Oost op een vraag over een eventuele ruildeal tussen PEC Zwolle en AZ, waarbij Beelen naar Alkmaar vertrekt en Zico Buurmeester de omgekeerde weg zou moeten bewandelen.

“Beelen heeft een uitstekend seizoen gedraaid, links- en rechtsom is er wel wat belangstelling voor hem. Dat is logisch”, stelt Boudesteyn, die verslaggever Tijmen van Wissing niet kan beloven dat hij morgen níét in de auto richting Zwolle hoeft te stappen. “Je weet hoe het gaat in de voetballerij. Ik kan je niks beloven, misschien moet je morgen wel komen. Maar we gaan eens kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende weken”, aldus Boudesteyn. Hoewel de technisch directeur niets kwijt wil over de vermeende belangstelling vanuit Alkmaar, denkt Van Wissing dat Beelen de overstap gaat maken. “Overigens heb ik ook nog wel het gevoel dat Beelen gaat vertrekken. Niet naar FC Twente maar AZ”, tweet de journalist.

Overigens heb ik ook nog wel het gevoel dat Beelen gaat vertrekken. Niet naar #fctwente maar AZ. Dit zegt Boudesteyn namens #peczwolle over Beelen en mogelijke komst Buurmeester pic.twitter.com/YLvYGq09Mq — Tijmen van Wissing (@vanwissing) June 27, 2023

Koude douche voor de nieuwe trainer

De Telegraaf meldde vorige week dat zowel AZ als FC Twente een ‘serieus bod’ heeft uitgebracht op Beelen. Beide clubs zouden richting de twee miljoen euro willen betalen voor de komst van de verdediger. Het zal de komende tijd dus moeten blijken of de nieuwe PEC Zwolle-trainer Jansen in het nieuwe seizoen een beroep kan doen op de talentvolle Beelen. Jansen werd dinsdagmiddag gepresenteerd als opvolger van Schreuder. De oud-trainer van onder meer sc Heerenveen had er goed aan gedaan zijn paraplu mee te nemen…