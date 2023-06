De reactie van Steven Bergwijn na zijn doelpunt tegen Italië heeft Jan Peters verbaasd. De aanvaller maakte als invaller halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer en bracht daarmee de spanning in de wedstrijd terug, maar vierde zijn doelpunt nauwelijks.

Bergwijn liep na het maken van de 1-2 vrijwel direct terug naar de eigen helft. Zelfs een kleine lach kon er niet vanaf bij de aanvaller van Ajax. "Wat me versteld doet staan, is dat hij geen enkel plezier uitstraalt. Zelfs bij die goal kon hij het niet opbrengen om blij te zijn. Speel je nog wel met plezier, vraag ik me af? Die indruk wekt hij niet", stelt Peters bij De Telegraaf.

De voormalig international beoordeelt het optreden van Bergwijn met een 5,5. "Ik hoop dat Bergwijn komend seizoen eerst bij zijn club (Ajax) zijn kwaliteiten laat zien. De eerste paar weken bij Ajax uitgezonderd heb ik het hele jaar weinig van hem gezien. Tegen Italië zat hij ook niet in de wedstrijd, al maakte hij een prachtige goal."