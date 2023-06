Wilfred Genee verzekert: 'Dat was John de Mol de dag erna alweer vergeten'

Wilfred Genee trad dit voorjaar op als onderhandelaar in de gesprekken over nieuwe contracten voor zichzelf, Johan Derksen en René van der Gijp. De presentator van Vandaag Inside sleepte flinke salarissen binnen voor het drietal: naar verluidt 1,2 tot 1,4 miljoen euro per persoon. Hij denkt niet dat Talpa-baas John de Mol moeite heeft gehad met zijn manier van onderhandelen.

Genee wordt, met name door Derksen, vaak gepresenteerd als een stevige onderhandelaar. Zo heeft hij in het verleden bedongen dat De Mol geen inspraak heeft als het gaat om de inhoud van het programma. Hoe reageerde de miljardair ditmaal op de onderhandelstijl van Genee? "Dat was John de dag erna alweer vergeten. Hij kan zelf toch ook hartstikke scherp onderhandelen? Ik denk dat hij daar helemaal geen moeite mee had. Maar we zijn redelijk koppig allebei", stelt de presentator in een interview met Weekend.

Er was volgens Genee geen sprake van een ruziënde sfeer tijdens de onderhandelingen. "Nee, dat valt allemaal wel mee. Johan mag het graag een beetje overdrijven. Ik moet zeggen dat het uiteindelijk best soepel verlopen is. We moesten in het begin even aftasten en daarna kwamen we er redelijk snel uit." Een heikel punt was de vrijdagavond. Talpa wilde de uitzending op de vrijdag graag verlengen en daar ging Genee mee akkoord.

"Alleen René en ik vroegen ons af of we de vrijdagavonduitzending wel extra moesten doen. Of dat niet ten koste zou gaan van het programma. Maar uiteindelijk zaten we op een miljoen kijkers en werkte het dus toch wel", concludeert hij. Na de zomer keert de extra lange vrijdaguitzending overigens niet terug.

Wanneer is Vandaag Inside terug op tv?

Het gat in de programmering wordt momenteel opgevangen door Marcel & Gijs. Het duo Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman heeft op vrijdag de laatste uitzending van hun talkshow. Vanaf 3 juli is Hélène Hendriks te zien met sportprogramma De Oranjezomer; op maandag 14 augustus keert Vandaag Inside terug bij SBS6.