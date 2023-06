'Witte rook omtrent Kökcü: lage transfersom mét doorverkoopclausule, gigantische afkoopclausule'

Er is bijna witte rook te melden omtrent de transfer van Orkun Kökcü naar Benfica. Het wordt een recordbrekende deal voor Feyenoord, waarbij er nog geen concrete transfersom is genoemd. Het is in elk geval meer dan de 25 miljoen euro die het vorig jaar voor Luis Sinisterra ontving, maar zeker ook geen veertig miljoen euro. “Het lijkt op een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen uit te komen.”



Dat schrijft het Algemeen Dagblad donderdagmiddag. Dat bedrag is weliswaar hoog, maar niet de extremen van veertig miljoen euro of meer die eerder werden genoemd. Volgens de ochtendkrant is die transfersom overigens niet lager dan clubs in grotere competities zouden willen betalen. “Het ligt zeker niet onder de prijzen die clubs als Aston Villa en Manchester United zouden willen neerleggen.”



Positief is ook dat er naast de forse transfersom vermoedelijk een doorverkoopclausule bedongen zal worden door algemeen directeur Dennis te Kloese. Naar verluidt dacht hij aan een percentage van liefst 25% als het transferbedrag lager uitkomt dan de eerder genoemde veertig miljoen euro, wat volgens het AD dus vermoedelijk het geval zal zijn.

Lees ook: Dit zijn de tien duurste uitgaande transfers van Feyenoord aller tijden



Details Kökcü-deal

Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl gaat de middenvelder driemaal zo veel verdienen als hij momenteel doet in De Kuip. Het contract dat hij daarbij gaat ondertekenen loopt door tot en met 2028 en bij Benfica ligt het shirt met rugnummer tien klaar voor de international in Turkije. Zijn afkoopclausule in Portugal wordt liefst 120 miljoen euro, waardoor een doorverkoopclausule voor Feyenoord bij zo'n bedrag al snel lucratief kan zijn. Zij schreven eerder op de dag nog over een bedrag van minimaal 30 miljoen euro plus variabelen en dachten zelfs aan 40 miljoen euro. Mogelijk valt dat bedrag dus lager uit, gezien de recente berichtgeving van het AD.