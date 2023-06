Wouter Burger voerde goed gesprek met Quinten Timber: 'Heel mooi dat hij dat met mij deelde'

Wouter Burger zit lekker in zijn vel bij Jong Oranje. De 22-jarige middenvelder speelt bij de Nederlandse beloften samen met spelers die hij nog van vroeger kent, zoals Quinten Timber. De twee hebben een goede band en voerden onlangs diepgaand gesprek over onder meer het geloof.

Burger is op dit moment met Jong Oranje in Georgië, waar de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi strijdt om de Europese titel. Hoewel hij ver van huis is, verveelt de middenvelder van FC Basel zich geen moment. "Ik ben hier met jongens die ik al heel lang ken en met wie ik best goed bevriend ben. Echte voetbalvrienden, zoals ik ze zelf noem. Het is ook wel lekker dat je in het Nederlands met ze kunt praten. Daar komen soms heel mooie gesprekken uit."

Eén van die gesprekken voerde Burger met Timber, toen ze na het trainingskamp in Oostenrijk naar het vliegtuig reden. "We zaten bij elkaar en hadden geen zin om muziek te luisteren. Toen hebben we anderhalf uur over familie, het leven en het geloof gepraat. Allemaal verschillende dingen waar we het lang niet meer over hebben gehad. Daar kwamen wel mooie dingen uit."

"Quinten vertelde dat hij afgelopen jaar weer gedoopt was en vroeg mij of ik was gedoopt. Ik vertelde hem dat ik als kind was gedoopt, waarna hij vertelde dat je dat als je volwassen bent volgens de bijbel eigenlijk opnieuw moet doen. Hij vond het een schitterende en emotionele dag. Ik vond het mooi dat hij dat met me deelde. Soms kom je tot heel bijzondere gesprekken en soms gaat het helemaal nergens over. Die afwisseling is leuk."