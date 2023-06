Milan van Ewijk staat open voor een transfer naar Sporting Portugal. Eerder deze maand meldde de Portugese krant O JOGO dat de rechtsback van sc Heerenveen 'eerst wacht op een aanbod van PSV of Ajax', maar dat noemt hij een leugen.

Van Ewijk speelde zaterdag een helft mee met Jong Oranje tegen Portugal (1-1) en stond na die wedstrijd de Portugese pers te woord. Canal 11 vroeg Van Ewijk naar de interesse van Sporting. "Er is recent het nodige geschreven in de kranten. Ze zeggen dat ik wacht op PSV of Ajax, maar dat is een leugen", maakte de 22-jarige vleugelverdediger duidelijk.

"Sporting zou een goede volgende stap zijn. Ik kan me daar ontwikkelen. Het is een goede club", vervolgt Van Ewijk. "Ik wil mijn opties openhouden, we zullen zien wat er gebeurt. Ik heb niet rechtstreeks contact gehad met Sporting, maar mijn zaakwaarnemer heeft volgens mij wel contact gehad." Naar verluidt hebben ook Anderlecht en Fulham de verdediger op de korrel.

Van Ewijk is uitgegroeid tot een van de betere rechtsbacks van de Eredivisie. Hij maakte in 2019 de overstap van de amateurs van Excelsior Maassluis naar ADO Den Haag. In Den Haag groeide Van Ewijk uit tot een belangrijke speler van verdiende hij een transfer naar Heerenveen. In totaal speelde hij 78 officiële wedstrijden voor de Friezen.