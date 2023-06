Zestien spelers Oranje melden zich in Zeist; HSV hoopt op 'remontada'

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 5 juni.

Nieuws

De spelers van het Nederlands elftal beginnen in Zeist aan hun voorbereiding op de Nations League-wedstrijden van later deze maand. Zestien internationals zullen zich melden in Zeist; de rest sluit later aan. Oranje speelt op woensdag 14 juni in De Kuip tegen Kroatië en speelt op zondag 18 juni de troostfinale of de finale.

Wedstrijden

Hamburger SV – VfB Stuttgart (20.45 uur)

In deze wedstrijd heeft Hamburger SV heel wat geluk nodig om nog promotie naar de Bundesliga veilig te stellen. In de heenwedstrijd won VfB Stuttgart nog met 3-0 van HSV en dat betekent dat de nummer van de 2.Bundesliga volgend seizoen waarschijnlijk weer op dat niveau speelt. In de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen kreeg HSV ook al een tik te verwerken, want aan het einde van de wedstrijd dacht de ploeg tweede te zijn geworden, maar FC Heidenheim scoorde nog twee keer in blessuretijd. Kan de ploeg uit Hamburg de grote achterstand rechtzetten of blijft Stuttgart overeind?

Voetbal op tv

20.30 uur: Rondo, Ziggo Sport - talkshow

20.45 uur: Hamburger SV – VfB Stuttgart, Viaplay of SAT.1 – live verslag van deze wedstrijd om promotie naar de Bundesliga.