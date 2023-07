Al-Nassr zet Manchester United en Ten Hag op het verkeerde been en doet toptarget lucratief voorstel

Manchester United en Erik ten Hag hopen André Onana deze zomer naar Engeland te halen, maar de oefenmeester lijkt serieus te moeten vrezen dat het helemaal niet tot een hereniging gaat komen. Niet alleen omdat zijn werkgever voorlopig niet aan de vraagprijs van Internazionale kan voldoen. Ook omdat Onana een ‘lucratief’ voorstel van Al-Nassr heeft ontvangen. De club van Cristiano Ronaldo wil de Kameroener dolgraag naar Saudi-Arabië halen.

Daarmee pakt verslaggever James Benge van CBS Sports maandagavond uit althans. De positie onder de lat op Old Trafford houdt de gemoederen flink bezig. Ten Hag deed in het afgelopen seizoen nadrukkelijk een beroep op David de Gea, maar de Spaanse goalie was meermaals het mikpunt van kritiek. Het is er na het einde van vorig seizoen niet stiller op geworden rond De Gea. Manchester United leek zijn contract - dat vorige maand afliep - bijtijds te gaan verlengen, maar in plaats daarvan zit hij momenteel zonder club. Het is nog maar de vraag of De Gea komend seizoen onder de lat staat op Old Trafford; vooral de achterban is niet te spreken over de manier waarom de club met hem is omgegaan.

Ten Hag heeft de clubleiding duidelijk gemaakt dat Onana zijn nieuwe doelman moet gaan worden. De oefenmeester kent Onana uiteraard van hun gezamenlijke periode bij Ajax en hij bewees in het afgelopen seizoen nog steeds een geweldige keeper te zijn. De Kameroener had een groot aandeel in het succes van Internazionale in de Champions League, dat uiteindelijk niet mocht leiden tot de eindzege. Maar Manchester United heeft met Al-Nassr een geduchte concurrent in de strijd om Onana. Volgens Benge heeft de nummer twee van het afgelopen seizoen in Saudi-Arabië de goalie inmiddels een lucratief offer gedaan om in het Midden-Oosten te komen voetballen.

Benge noemt de actie van Al-Nassr ‘ironisch’, omdat die club De Gea ook op het lijstje zou hebben staan. Volgens de journalist hoopten Manchester United en Ten Hag dat Al-Nassr hen van het De Gea-dossier zou afhelpen, maar dat is dus nog maar de vraag. Internazionale verlangt naar verluidt zo’n 60 miljoen euro voor de doelman. Manchester United kan dat bedrag momenteel - mede door de onzekerheid over de overname - niet ophoesten. Voor Al-Nassr zal dat daarentegen geen probleem zijn. Dat kondigde maandag nog de komst van Marcelo Brozovic aan en zal ongetwijfeld de hoofdprijs willen betalen als Onana openstaat voor een avontuur in Saudi-Arabië.

Bijlow

Mocht Manchester United naast de komst van Onana grijpen, dan zou dat gevolgen kunnen hebben voor Feyenoord. Vorig weekend kwam naar buiten dat de nummer drie van het voorbije seizoen in Engeland Justin Bijlow ook op de korrel heeft. De doelman geldt echter als alternatief voor Onana.