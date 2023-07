Antwerp-directeur Marc Overmars gaat in op mogelijke hereniging met Dusan Tadic

Marc Overmars heeft zich uitgelaten over de bij Ajax vertrekkende Dusan Tadic. De voormalig directeur voetbalzaken van de Amsterdammers wist er in 2018 voor te zorgen dat de Serviër naar de club kwam. Overmars reageerde, nog voordat het nieuws officieel was, in een interview met Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws en bespreekt een mogelijke hereniging.

“Ik weet niet wat hij gaat doen, maar ik denk niet dat hij naar België wil komen, hoor”, is Overmars duidelijk, die vervolgens laat weten dat hij ook niet op zoek is naar een speler als Tadic. “En daarbij, wij hebben vleugelspelers genoeg. We hebben bewust gekozen voor George Ilenikhena”, legt huidige directeur van Antwerp FC uit.

Het is geen geheim dat Tadic en Overmars een uitstekende relatie kennen. Mede daardoor werd de 34-jarige aanvaller stiekem in verband gebracht met een hereniging. Door deze uitspraken van de oud-directeur van Ajax lijkt het er echter op dat er van een nieuwe samenwerking nog geen sprake is.

Overmars geeft in het interview aan dat hij wél een oogje heeft op een andere (Nederlandse) speler, namelijk Calvin Stengs. “Calvin is belangrijk geweest voor ons spel en met zijn assists. Scoren doet hij nog veel te weinig, zeker voor zijn positie, maar we zijn ermee bezig om hem binnen te halen. Alleen ja… We hebben een bepaald budget, en als het niet lukt, zullen we verder schakelen”, aldus Overmars.