Arne Slot verklapt transfernieuwtje: 'We zijn heel dicht bij de komst van een speler geweest'

Feyenoord-trainer Arne Slot is twee weken voor de officiële start van het seizoen te spreken over de huidige staat van zijn selectie, maar hoopt binnenkort nog één of meer directe versterkingen te kunnen verwelkomen. De zoektocht is echter niet makkelijk, zo vertelt hij in gesprek met RTV Rijnmond.

Met Orkun Kökçü, Sebastian Szymanski en Oussama Idrissi nam Feyenoord deze zomer afscheid van drie belangrijke spelers. Het vertrek van Kökçü is met de komst van Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki wel opgevangen, maar voor Szymanski en Idrissi zijn nog geen vervangers gehaald.

"We zijn heel dicht bij de komst van een speler geweest die we ontzettend graag wilden hebben", geeft Slot toe, zonder de naam van de speler te noemen. "Maar hij, of misschien is die keuze eerder voor hem gemaakt, heeft besloten voor een andere club te kiezen. Dat was ontzettend jammer."

Feyenoord wil 'ontzettend graag' een speler aantrekken die de selectie aan de bovenkant versterkt. "Maar vindt hem maar eens, hij moet ook in ons budget passen. Dat is moeilijk. Ik weet dat er transferbudget is, maar dat zullen we heel nuttig en goed in moeten zetten. Gebruiken we dat voor één speler of verdelen we het?"

Op 4 augustus, als Feyenoord het in de strijd om de Johan Cruijff Schaal opneemt tegen PSV, kan Slot waarschijnlijk geen beroep doen op de nog altijd geblesseerde Gernot Trauner. "De komende dagen moeten uitwijzen of het langer gaat duren. Hij heeft er zelf op dit moment een goed gevoel over. Ik ben altijd positief ingesteld, dus hoop voor ons en voor hem zelf dat als hij terugkomt ook echt weer aan kan sluiten. Maar hij heeft wel een paar maanden gemist."