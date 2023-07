Arne Slot wil hoog inzetten met Feyenoord: 'Dat is wel het niveau dat wij ook nastreven'

Feyenoord speelde zaterdag met 0-0 gelijk tegen het Belgische Union Saint-Gilloise. Trainer Arne Slot kijkt tevreden terug op het duel met de club die een jaar geleden in de voorbereiding nog met 4-0 te sterk was voor zijn elftal. Om komend seizoen de landstitel te kunnen verdedigen én mee te kunnen in de Champions League wil Slot hoog inzetten op de transfermarkt.

Slot borduurt met zijn elftal voort op een topseizoen, waarin de club voor het eerst sinds 2017 kampioen van Nederland werd en in de Europa League de halve finales bereikte. Vooralsnog raakte hij drie belangrijke pionnen kwijt: Orkun Kökçü (Benfica), Oussama Idrissi (terug naar Sevilla) en Sebastian Szymanski (terug naar Dinamo Moskou, inmiddels verkocht aan Fenerbahçe). Alleen voor eerstgenoemde rinkelde de kassa in De Kuip, de Portugezen telden 30 miljoen euro neer voor aanvoerder Kökçü. Daarnaast ontvangen de Rotterdammers tientallen miljoenen uit de deelname aan de Champions League.

"Het geld hebben we al verdiend", zegt Slot dan ook tegenover De Telegraaf. "Nu is het een kwestie van goed uitgeven Wij hebben niet veel nodig om door te stoten." Voor de positie van Kökçü op het middenveld haalde Feyenoord inmiddels Thomas van den Belt (PEC) en Ramiz Zerrouki (FC Twente) binnen, nu gaat de club op zoek naar de optimale vervangers voor Idrissi en Szymanski. Slot zet hoog in: "Dat we daar sterker uitkomen dan we vorig jaar waren." Daarbij kijkt hij met een schuin oog naar de concurrentie uit Eindhoven: "We weten allemaal dat A-internationals van bijvoorbeeld het Nederlands elftal geld kosten. We hebben gezien wat PSV heeft betaald voor Noa Lang. Dat is wel het niveau dat wij ook nastreven voor die posities", wordt de oefenmeester geciteerd door Voetbal International.

Feyenoord werd de afgelopen week gelinkt aan een speler van dat kaliber: Arnaut Danjuma. Zijn komst lijkt echter vooralsnog niet haalbaar volgens De Telegraaf: "De speler van Villarreal is momenteel te duur." Bovendien zou ook AC Milan inmiddels op het vinkentouw zitten voor de oud-speler van onder meer NEC, Club Brugge en Tottenham Hotspur. Voor de positie van Szymanski 'op 10' is Arsen Zakharyan in beeld. De twintigjarige Rus zou voor zo'n 8 miljoen euro op te halen zijn bij Dinamo Moskou maar wordt ook in verband gebracht met aartsrivaal Ajax. Voor Slot is het in ieder geval duidelijk dat er kwaliteit bij moet komen: "We zijn vorig jaar van Conference League naar Europa League gegaan en in beide toernooien hebben we het fantastisch gedaan", laat hij optekenen in VI. "Maar de stap naar de Champions League is misschien nog wel groter."