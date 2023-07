Aston Villa ontvangt eerste bod: Emiliano Martínez mag dromen van transfer naar wereldtop

Emiliano Martínez mag dromen van een transfer naar de absolute wereldtop. Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Gastón Edul van TyC Sports maakt Internazionale namelijk jacht op de Argentijnse doelman van Aston Villa.

Inter is na het vertrek van André Onana naar Manchester United naarstig op zoek naar een nieuwe keeper. De Italiaanse grootmacht en verliezend Champions League-finalist denkt daarbij aan Martínez en heeft zelfs al een bod van vijftien miljoen euro uitgebracht op de wereldkampioen van Aston Villa.

Artikel gaat verder onder video

De Engelse club heeft het openingsbod van Inter op Martínez afgewezen, maar Edul verzekert dat i Nerazzurri vastberaden zijn om zich op korte termijn te verzekeren van de komst van de dertigjarige goalie. Volgens de transferexpert van het Argentijnse TyC Sports zal Inter spoedig een nieuw bod uitbrengen op Martínez; over de persoonlijke voorwaarden zullen de dertigjarige doelman en Inter het naar verluidt eenvoudig eens worden.

Mocht Martínez naar Inter verkassen, dan krijgt hij een herkansing in de top. De flamboyante sluitpost werd in 2012 door Arsenal naar Europa gehaald, maar slaagde uiteindelijk niet in het Emirates Stadium. Hij verkaste in 2020 naar Aston Villa, waar hij sindsdien onomstreden is tussen de palen. Eind vorig jaar was hij een van de dragende krachten achter het WK-succes van Argentinië.