Barcelona presenteert oude bekende als opvolger Busquets: 'Welkom thuis!'

FC Barcelona heeft de derde aanwinst van deze zomer officieel binnen. Middenvelder Oriol Romeu (31) komt over van Girona en moet bij de regerend kampioen van Spanje de opvolger worden van Sergio Busquets, die verkaste naar Inter Miami.

Al eerder lekte uit dat Barcelona speelde met de gedachte om Romeu terug te halen, de speler maakte in het verleden deel uit van de jeugdopleiding maar vertrok op jonge leeftijd naar Chelsea. Via Southampton kwam hij vorig jaar terecht bij Girona, waarmee hij afgelopen seizoen als tiende eindigde in de Spaanse LaLiga. De nieuwe club van Daley Blind had een bescheiden afkoopsom van zo'n vijf miljoen euro in Romeu's contract opgenomen, daarvan maakt Barcelona nu gebruik. Romeu tekent een driejarig contract, waarin Barcelona een minimale afkoopsom van 400 miljoen euro heeft opgenomen.

Artikel gaat verder onder video

Romeu was naar verluidt niet de eerste keus om de plek die Busquets achterlaat in te gaan vullen. Barcelona werd eerder gelinkt aan Ruben Néven (Wolverhampton Wanderers) en Marcelo Brozovic (Inter), maar dat duo opteerde uiteindelijk voor een overstap naar Saudi-Arabië. Ook Martín Zubimende (Real Sociedad) zou in beeld zijn geweest, maar hij koos ervoor om zijn huidige werkgever langer trouw te blijven.

Na de transfervrije Iñigo Martinez (Athletic Club) en Ílkay Gündogan (Manchester City) is Romeu de derde speler die de selectie van trainer Xavi Hernández deze zomer komt versterken. Daarnaast legde de club ook de Braziliaanse aanvaller Vitor Roque (Athletico Paranaense) vast. Het achttienjarige talent kost Barcelona minimaal dertig miljoen euro, maar sluit pas in de zomer van 2024 aan bij de eerste selectie.