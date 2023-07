'Calvin Stengs heeft transfer te pakken: Nice akkoord met bod van 6 miljoen'

Calvin Stengs staat volgens De Telegraaf op het punt om definitief te vertrekken bij het Franse OGC Nice. De 24-jarige Nederlander speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor het Antwerp FC van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars. Die laatste zou nu met de Fransen een akkoord hebben bereikt voor een definitieve overgang ter waarde van zes miljoen euro.

Als de door Mike Verweij genoemde transfersom klopt, dan slikt Nice een groot verlies op Stengs. In de zomer van 2021 betaalde de club immers nog vijftien miljoen euro om de buitenspeler annex middenvelder over te nemen van AZ. Stengs was op dat moment al zevenvoudig Nederlands international en leek in Alkmaar klaar voor de volgende stap.

Artikel gaat verder onder video

In Frankrijk kende Stengs vervolgens een teleurstellend debuutseizoen. Hij kwam weliswaar 24 keer in actie in de Ligue 1, maar kwam daarin niet verder dan één treffer en eveneens een enkele assist. Afgelopen seizoen begon hij juist wél als basisspeler, maar maakte hij voor het verstrijken van de zomerse transferwindow op huurbasis de overstap naar Antwerp.

Met de Belgische club legde Stengs afgelopen seizoen verrassend beslag op de eerste landstitel sinds 1957. Trainer Mark van Bommel turnde de buitenspeler in Antwerp om tot nummer 10, in die rol was hij een belangrijke kracht in het successeizoen. Daarin legde Antwerp niet alleen beslag op de landstitel, ook de Beker van België belandde in de prijzenkast van The Great Old. Na het winnen van de dubbel lijkt Stengs zich nu dus definitief speler van Antwerp te mogen gaan noemen.

Volgens De Telegraaf heeft Stengs eerder al een persoonlijk akkoord bereikt met Antwerp. Hij zou een contract tot medio 2027 gaan ondertekenen. De speler zou momenteel op het punt staan om af te reizen naar België om zich opnieuw bij de ploeg van Van Bommel te gaan aansluiten.