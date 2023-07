Calvin Stengs negeert honderd WhatsApp-berichten en kiest voor Feyenoord

Calvin Stengs wordt dinsdag medisch gekeurd bij Feyenoord, zo weet de NOS. Als er geen problemen aan het licht komen, maakt de aanvaller de overstap van OGC Nice. Volgens journalist Mike Verweij van De Telegraaf hebben spelers van Antwerp geprobeerd om Stengs naar de Belgische club te halen.

Stengs werd vorig seizoen al verhuurd aan Antwerp, dat akkoord was met Nice over een definitieve transfer voor zes miljoen euro, plus een miljoen aan bonussen en een doorverkooppercentage van dertig procent. Er was echter gesteggel over zijn salaris – bij Nice verdiende hij 2,5 miljoen euro bruto en dat wilde Antwerp niet betalen – en dus kwam Arne Slot tussenbeide. De trainer van Feyenoord wilde graag weer samenwerken met Stengs, die hij nog kent van hun periode bij AZ.

"Toen is het in razend tempo gegaan. Uiteindelijk hebben Janssen, Alderweireld en Van Bommel met een appje of honderd nog geprobeerd om Stengs naar Antwerp te bewegen, maar hij kiest voor Feyenoord en Slot", aldus Verweij in de podcast Kick-Off.

Volgens journalist Marcel van der Kraan is het te verklaren dat Feyenoord laat toesloeg. "Feyenoord opereert ook op de Oost-Europese markt en is daar aan het hengelen naar spelers van internationale klasse. Als die te duur blijken moet je op een gegeven moment doorschakelen."