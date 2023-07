Champions League lonkt voor Van Ewijk: 'Topclub wil snel zakendoen met Heerenveen'

Milan van Ewijk (22) mag zich volgens de Leeuwarder Courant verheugen op een fraaie overstap. De rechtsback van sc Heerenveen staat volgens de Friese krant in de belangstelling van Champions League-deelnemer FC Porto. De nummer twee van Portugal wil volgens de lokale krant 'mogelijk snel zakendoen met SC Heerenveen'.

De Portugese topclub voegt zich bij het rijtje geïnteresseerden waarvan ook Anderlecht en Coventry City deel uitmaken; die twee clubs meldden zich zelfs al bij de leiding van Heerenveen om over een transfer te praten. Daarnaast zouden volgens de Friese krant ook Porto's competitiegenoot Sporting Portugal en het Duitse FC Augsburg de situatie van Van Ewijk met belangstelling volgen.

Heerenveen bevindt zich in een sterke onderhandelingspositie als het gaat om Van Ewijk. De back ligt nog tot medio 2025 vast in het Abe Lenstra Stadion, de Friezen kunnen dus hoog in de boom gaan zitten als FC Porto daadwerkelijk zaken wil gaan doen. Dat doet de club volgens de Leeuwarder Courant dan ook: "Porto moet dan eerst nog wel langs Heerenveen, dat zoals bekend de hoofdprijs verlangt voor Van Ewijk."

Van Ewijk staat sinds de zomer van 2021 onder contract in Heerenveen. De Friezen telden destijds een bedrag van zes ton neer om hem over te nemen van ADO Den Haag, de club waar hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte. Afgelopen seizoen speelde de back in alle 34 de wedstrijden in de Eredivisie de volle 90 minuten mee. Hij scoorde daarin zes keer voor Heerenveen.