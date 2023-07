Club Brugge-speler lacht na vertrek Lang: 'Nu moet ik België maar heet maken'

Noa Lang liet deze zomer Club Brugge achter zich om komend seizoen bij PSV aan de slag te gaan. Zijn voormalige ploeggenoot Björn Meijer vindt het jammer dat de aanvaller is vertrokken uit België. “Dan moet ik de Belgische competitie maar heet maken”, glimlachte de linksachter.

Dat vertelt de buitenspeler tegenover Voetbal International en doelde daarmee op de eerdere uitspraken van Lang, die aangaf dat hij de Belgische competitie heet heeft gemaakt in de laatste jaren. Meijer zei het grappend, want hij was verder alleen maar vol lof over de kersverse aanwinst van PSV.

“Hij zegt zelf ook weleens dat er genoeg mensen een zwak voor hem hebben. Als je met hem samenwerkt, dan snap je waarom hij dat zegt. Dat ís ook gewoon zo”, zei Meijer. “Hoe de buitenwereld over hem denkt, maakt hem niet uit. Dat hij niet goed met mensen kan, is een misvatting. Iedereen kan beamen dat hij dat wel kan en dat hij met iedereen heel goed is.”

“Je kunt heel goed een gesprek met hem hebben over van alles”, vervolgt Meijer. “Dat verwachten mensen niet. En ook elke keer als er een nieuwe speler was, ging hij meteen naar hem toe om hem op zijn gemak te stellen en hem thuis te laten voelen”, zei de verdediger, die hoge verwachtingen heeft van Lang in dienst van PSV. “Ja, hij is meer van de assists… Ik zet in op vijftien doelpunten en vijftien assists.”