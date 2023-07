Deze speler van Ajax maakt in de voorbereiding veel indruk op Steven Bergwijn

Steven Bergwijn is onder indruk van wat Mika Godts in de voorbereiding van Ajax laat zien. De achttienjarige Belgische aanvaller, die begin dit kalenderjaar overkwam van KRC Genk, maakte dinsdag in de oefenwedstrijd tegen SpVgg Unterhaching (5-3 winst) zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Godts nam daarnaast een assist voor zijn rekening door een kwartier voor tijd Bergwijn te bedienen. "Mika is een jongen die altijd zijn man opzoekt. Hij heeft een goede techniek en snelheid. Het is gewoon een goede speler. Een heel goede speler", zegt de 25-jarige Bergwijn over zijn zeven jaar jongere teamgenoot in gesprek met Ajax TV.

"Het was wel een goede wedstrijd", zegt Godts zelf over zijn optreden in Duitsland. "Een goal en een assist, dus dat is mooi. Of ik weleens zenuwachtig ben? Meestal niet, al is er altijd wel een beetje spanning. Ik speel vrij en ben in mijn hoofd ook vrij, dus dat is het belangrijkste."

Tijdens het trainingskamp hoopt Godts zijn kans te pakken. "Ik wil me in de komende wedstrijden bewijzen. Dan gaan we zien hoe het seizoen gaat verlopen."