Dylan Vente staat voor transfer naar Frankrijk; Feyenoord profiteert mee

Dylan Vente staat op het punt een transfer naar Girondins Bordeaux te maken, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. De 24-jarige aanvaller van Roda JC heeft reeds een persoonlijk akkoord bereikt met de Franse club.

Het is de verwachting dat Roda JC en Girondins Bordeaux er ook spoedig uitkomen. De club die uitkomt in de Ligue 2 moet met een transfersom over de brug komen, daar het contract van Vente nog doorloopt tot de zomer van 2024.

Vente had meerdere opties in het buitenland, maar het is Girondins Bordeaux dat de strijd om zijn handtekening lijkt te winnen. De oud-speler van Feyenoord maakte de afgelopen twee seizoenen indruk door 76 competitiewedstrijden 44 doelpunten te maken.

Feyenoord houdt een 'minimale solidariteitsbijdrage' over aan de transfer van Vente, die tussen 2008 en 2021 uitkwam voor de Rotterdamse club.

