Emanuel Emegha maakt voor 13 miljoen euro transfer naar Frankrijk

Emanuel Emegha heeft zaterdagavond zijn transfer naar RC Strasbourg afgerond. De Franse club telt dertien miljoen euro neer voor de twintigjarige aanvaller, die bij Sparta Rotterdam doorbrak in het profvoetbal.

Emegha speelde 35 wedstrijden in de Eredivisie voor Sparta alvorens hij begin 2022 voor zo’n twee miljoen euro werd opgepikt door Antwerp. Waar de aanvaller in Belgische dienst flopte, kwam hij bij Sturm Graz alsnog tot wasdom.

In Oostenrijkse dienst was Emegha goed voor tien doelpunten en vijf assists in 36 officiële wedstrijden. Daarmee trok hij de aandacht van meerdere clubs, waaronder Red Bull Salzburg, AS Roma en naar verluidt Feyenoord.

Het is Strasbourg dat de strijd om de handtekening van Emegha heeft gewonnen. De Franse club sloeg eerder deze week een andere grote slag door Abakar Sylla voor twintig miljoen euro over te nemen van Club Brugge.