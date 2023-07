'Erik ten Hag krijgt zijn zin: Glazers draaien honderdtachtig graden'

Manchester United haalde vooralsnog alleen Mason Mount als versterking in de zomerse transferperiode. Trainer Erik ten Hag zou zijn elftal graag op meer posities versterken, maar omdat de overname van de club nog altijd niet rond is waren de huidige eigenaren tot voor kort terughoudend met de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. Tot nu, schrijft The Daily Mirror zondag.

Inmiddels is de overnamesoap acht maanden bezig. In november startten de huidige clubeigenaren, de Amerikaanse familie Glazer, met het traject om (een meerderheid van) de clubaandelen te verkopen. Momenteel lijken met de Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe (INEOS) en de Qatarese sjeik Jassim bin Hamad Al-Thani nog twee partijen in de race om de Glazers als grootaandeelhouder te gaan opvolgen. Zolang er echter geen definitieve overname heeft plaatsgevonden moeten fondsen die Ten Hag nodig heeft om zijn elftal te versterken nog beschikbaar worden gemaakt door de huidige eigenaren.

Artikel gaat verder onder video

"De Glazers weten dat de waarde van de club achteruit gaat zonder serieuze investeringen", schrijft de Engelse krant zondagochtend. "United moet niet verder achterop raken bij Manchester City en de rest van de rivalen in de top-vier", refereert het medium aan de grote transfers die inmiddels zijn afgerond door concurrenten als Liverpool en Arsenal, die de afgelopen weken al meerdere grote aankopen presenteerden. Zo versterkte Liverpool zich met Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) en presenteerde Arsenal deze week zowel Jurriën Timber (Ajax) als Declan Rice (West Ham United).

Nu Ten Hag toch groen licht krijgt van de Glazers om te spenderen wat hij noodzakelijk acht, zal de Nederlandse trainer eerst inzetten op de komst van een nieuwe keeper en een nieuwe aanvalsleider. Voor die eerste positie is André Onana nog altijd de belangrijkste gegadigde. "United dacht een week geleden dat er een serieuze doorbraak plaatsvond toen ze iets meer dan 46 miljoen euro boden, maar Inter houdt vast aan de vraagprijs van 58 miljoen", zo schrijft de krant. Voor de spitspositie mikt de club op Rasmus Højlund, maar diens club Atalanta zou mikken op een transfersom van 70 miljoen. "De Glazers hebben Ten Hag verteld dat het geld nu beschikbaar is om de spelers te halen die hij wil toevoegen aan het elftal", schrijft de krant.