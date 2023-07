Europees avontuur AZ begint in Andorra of Montenegro, FC Twente mogelijk naar Hongarije of Letland

AZ treft FK Sutjeska (Montenegro) of FC Santa Coloma (Andorra) in de derde voorronde van de Conference League. FC Twente neemt het, als het de tweede voorronde tegen Hammarby IF overleeft, op tegen de winnaar van Kecskeméti (Hongarije) - Riga FC (Letland). Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon maandag uitgewezen.

AZ eindigde het voorbije seizoen als vierde in de Eredivisie en veroverde daarmee een ticket voor de derde voorronde de Conference League. Voorafgaand aan de loting was duidelijk dat het Europese avontuur van de Alkmaarders zou beginnen tegen Hajduk Split, de winnaar van FK Zeljeznicar - Neftçi PFK, de winnaar van FK Sutjeska - FC Santa Coloma of de winnaar van Balzan FC - FC Neman Grodno. Nu is duidelijk dat Sutjeska of Santa Coloma de eerste Europese tegenstander van het seizoen is.

FC Twente verdween maandagmiddag, hoewel het nog niet eens de eerste wedstrijd van het tweeluik met Hammarby heeft gespeeld, ook in de koker. Kecskeméti, Riga FC, FC Differdange 03, KA Akureyri, Dundalk FC, B36 Tórshavn, Haverfordwest County AFC, Heart of Midlothian waren de mogelijke tegenstanders van de Enschedeërs. Zij weten nu dat ze in de eventuele volgende ronde het vliegtuig naar Hongarije of Letland moeten pakken.

De wedstrijden in de derde voorronde worden op 10 augustus en 17 augustus gespeeld. Zowel AZ als Twente begint de derde voorronde met een thuisduel.