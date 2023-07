Fabrizio Romano meldt 'here we go': AZ is na Reijnders ook Kerkez kwijt

Milos Kerkez gaat aan de slag bij het Engelse Bournemouth, zo meldt Fabrizio Romano donderdag met zijn welbekende 'Here we go' op Twitter. De Hongaarse linksback leek lange tijd op weg naar Lazio, maar Bournemouth kaapte de deal.

Dat Bournemouth Kerkez heeft weten vast te leggen is knap, want de vleugelverdediger van AZ leek lange tijd op weg naar Lazio. De Engelsen hebben de deal echter succesvol gekaapt en gaan Kerkez in de komende dagen presenteren. Voor Lazio zijn de druiven zuur, want van de Italianen was bekend dat ze al langere tijd zeer gecharmeerd waren van de AZ'er. Er is echter niet doorgepakt, waardoor Kerkez nu de overstap naar de Premier League gaat maken.

Met de transfer zou een bedrag van tussen de vijftien en de twintig miljoen euro gemoeid zijn, al is het nog niet duidelijk wat AZ exact gaat ontvangen voor de Hongaar, die pas één seizoen in de basis speelde bij de Alkmaarders. Voor trainer Pascal Jansen is het vertrek van Kerkez een domper, omdat er opnieuw een sterkhouder vertrekt. Tijjani Reijnders verlaat de club ook, want hij is onderweg naar AC Milan.