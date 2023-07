FC Twente zet hoog in en klopt voor aanvallende versterking aan bij Erik ten Hag

FC Twente gaat deze zomer proberen om Facundo Pellistri tijdelijk weg te plukken bij Manchester United. De club uit Enschede is op zoek naar een vervanger voor de vertrokken Vaclav Cerny en zet in die zoektocht dus hoog in. Het is alleen de vraag of de komst van de twaalfvoudig international van Uruguay haalbaar is.

Volgens Voetbal International gaat Twente in ieder geval een poging wagen om Pellistri te strikken. Ook TransfersNieuwsNL en Tubantia melden de interesse. De 21-jarige aanvaller uit Uruguay kan bij United niet rekenen op veel speeltijd en werd twee seizoenen gestald bij het Spaanse Deportivo Alavés. Het is volgens VI nog niet duidelijk wat the Red Devils deze zomer van plan zijn met het talent. Er schijnt ook belangstelling te zijn van andere clubs.

"We kennen hem, maar we kennen ook andere interessante spelers", aldus technisch directeur Jan Streuer in gesprek met VI over Pellistri. Afgelopen seizoen liet Erik ten Hag de Zuid-Amerikaan af en toe meedoen met het eerste elftal van de Engelse grootmacht. Pellistri kwam uiteindelijk tot negen wedstrijden, die hij verdeelde over de Premier League, Europa League en League Cup. Hij ligt tot medio 2025 vast op Old Trafford.

Er gebeurde de afgelopen weken op de transfermarkt al genoeg bij Twente. Cerny (VfL Wolfsburg), Ramiz Zerrouki (Feyenoord), Julio Pleguezuelo (Plymouth Argyle), Wout Brama (gestopt), Virgil Misidjan (clubloos) en Anass Salah-Eddine (terug naar Ajax) vertrokken uit De Grolsch Veste. Daartegenover staat de komst van Manfred Ugalde, Younes Taha, Youri Regeer en Naci Ünüvar. Laatstgenoemde komt op huurbasis van Ajax.