Feyenoord dankt 'kampioen' Fredrik Aursnes jaar na vertrek op bijzondere wijze

Feyenoord heeft Fredrik Aursnes zondagavond op een leuke wijze bedankt voor zijn seizoen in De Kuip. De middenvelder uit Noorwegen verruilde Rotterdam-Zuid een jaar geleden voor Benfica en moest de landstitel met Feyenoord dus missen. Gelukkig voor Aursnes is men hem bij zijn ex-werkgever nog niet vergeten.

Aursnes was tijdens seizoen 2021/22 een belangrijke speler voor Feyenoord. Ook het afgelopen seizoen speelde hij nog twee wedstrijden voor de club. Omdat Aursnes tegen Vitesse en sc Heerenveen nog speelde, had hij een klein aandeel in de titel van Feyenoord. De club had dus nog een klein kampioensschildje voor hem.