'Feyenoord en Rangers akkoord: Danilo maakt transfer'

Feyenoord neemt volgens het Algemeen Dagblad definitief afscheid van spits Danilo. De club is volgens de krant akkoord met het laatste voorstel van het Schotse Rangers FC. De Rotterdammers ontvangen naar verluidt zes miljoen euro voor de Braziliaanse aanvaller.

Danilo gaat bij de topclub uit Glasgow een contract voor vijf seizoenen tekenen. Hij gaat naar verluidt ook een stuk meer verdienen dan in De Kuip. Het is de verwachting dat Danilo deze week naar Schotland vliegt om zijn transfer af te ronden. Daar komt hij twee oude bekende uit de Eredivisie tegen. Cyriel Dessers en Sam Lammers maakten namelijk ook de stap naar Rangers.

De 24-jarige spits trekt de deur in Rotterdam-Zuid dus na een seizoen al achter zich dicht. Nadat hij een jaar geleden transfervrij overkwam van Ajax begon Danilo nog als basisspeler. Uiteindelijk verloor hij de strijd voor de spitspositie aan Santiago Giménez. Danilo kwam toch tot 48 optredens voor Feyenoord. Daarin was hij in totaal goed voor veertien doelpunten.