Feyenoord heeft troef in handen om Stengs voor neus Antwerp weg te kapen

Feyenoord heeft Calvin Stengs op het oog als aanvallende versterking, zo bevestigt De Telegraaf in de nacht van zondag op maandag. De Rotterdammers hopen de 24-jarige aanvaller van OGC Nice voor de neus van Antwerp weg te kapen. Daarvoor heeft de kampioen van de Eredivisie een troef in handen.

Om Stengs los te weken bij Nice, zal Feyenoord (minimaal) hetzelfde moeten bieden als Antwerp: bijna zeven miljoen euro, inclusief bonussen. Bovengenoemde krant schrijft dat de Rotterdamse club in de strijd kan gooien dat de aanvaller in De Kuip met Arne Slot een trainer zou krijgen die hem goed kent en wiens speelstijl hij altijd heeft als zeer prettig heeft gevonden.

Feyenoord zou de komst van Stengs kunnen bekostigen met de inkomsten van het vertrek van Danilo. De Braziliaanse spits is dicht bij een transfer naar Rangers. De Schotse club bracht zondag een bod uit dat dicht in de buurt van zeven miljoen euro komt. Danilo kan bij Rangers zijn salaris meer dan verdubbelen, wat voor hem een reden is om te vertrekken.

Stengs maakte in de zomer van 2021 de overstap van AZ naar OGC Nice en werd het afgelopen seizoen verhuurd aan het Antwerp van technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel. De Belgische formatie legde zondag beslag op de Supercup door na strafschoppen KV Mechelen te verslaan.