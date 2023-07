'Feyenoord hoopt sterkhouder uit kampioenselftal met verbeterd contractvoorstel langer te binden'

Feyenoord kondigde woensdag de verwachte komst van Calvin Stengs aan en lijkt daarmee nog altijd niet klaar op de transfermarkt. De landskampioen hoopt zich bovendien langer te verzekeren van de diensten van doelman Justin Bijlow, die momenteel nog vastligt tot medio 2025.

De 25-jarige keeper stond eerder deze zomer in de belangstelling van Manchester United en had naar verluidt zeker oren naar een stap naar Engeland. De club van Erik ten Hag trok uiteindelijk met André Onana een opvolger voor de transfervrij vertrokken David De Gea aan. Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl is Bijlow nog altijd in beeld om achter de oud-Ajacied als reservedoelman te gaan fungeren in Manchester.

Datzelfde 1908 meldt woensdagmiddag dat Feyenoord een nieuw, verbeterd contract heeft neergelegd bij het kamp-Bijlow. "Ten tijde van de eerste toenadering van Manchester United was Feyenoord al van plan om de doelman al verlengen. Een eerste aanbieding voor een contractverlenging zette nog geen zoden aan de dijk, maar uit de vernieuwde aanbieding spreekt meer vertrouwen", zo schrijft de site.

Bijlow was afgelopen seizoen een belangrijke pijler onder het elftal van Arne Slot dat de eerste landstitel sinds 2017 in de wacht wist te slepen en in de Europa League tot de halve finales wist te reiken. Met zijn spel in De Kuip lijkt hij zich bovendien te hebben opgewerkt tot eerste doelman van het Nederlands elftal. Tijdens de meest recente interlandperiode, waarin Oranje het in de Final Four van de Nations League opnam tegen Kroatië en Italië, kreeg Bijlow in beide wedstrijden een basisplaats toebedeeld van bondscoach Ronald Koeman.