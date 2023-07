Witte rook in De Kuip: Feyenoord kondigt komst Calvin Stengs aan

Feyenoord heeft woensdagmiddag de verwachte transfer van Calvin Stengs officieel bevestigd. Met een foto op Twitter hintte de landskampioen al op de aankondiging, een even later gepost filmpje waarin de speler neemt de laatste twijfels definitief weg. Op de eigen website bevestigt Feyenoord even later dat Stengs een contract voor vier seizoenen zal gaan ondertekenen.

De komst van Stengs hing al even in de lucht. Waar de oud-speler van AZ eerder nog op weg leek naar Royal Antwerp FC, de club die hem afgelopen seizoen huurde van zijn Franse werkgever, werd maandag duidelijk dat Feyenoord de deal met de Belgische kampioen wilde gaan kapen. Met de aanwezigheid van Arne Slot, die bij AZ succesvol samenwerkte met Stengs, had de club een extra troef in handen die uiteindelijk mede heeft geleid tot een hereniging.

Stengs reageert op de website van zijn nieuwe werkgever verheugd op zijn terugkeer in Nederland én de hernieuwde samenwerking met Slot: "Het voelt goed om het Feyenoord-shirt te dragen", wordt hij geciteerd. "Er zijn hier veel mooie uitdagingen om naar uit te kijken. Daarnaast ben ik al goed bekend met de manier van spelen onder Arne Slot, wat zal helpen om me sneller aan te passen", verwacht Stengs. Als speler van AZ maakte het stadion van zijn nieuwe club al een grote indruk op Stengs. "Ik kijk er ook enorm naar uit om in De Kuip te spelen. Het gaf mij altijd al een bijzonder gevoel als ik dit stadion binnenliep. Dat zal vanaf nu als Feyenoorder alleen nog maar specialer zijn."

Na Thomas van den Belt, Thomas Beelen (beiden PEC Zwolle) en Ramiz Zerrouki (FC Twente) is Stengs de vierde grote aanwinst voor de kampioen van Nederland deze zomer. Buiten het genoemde viertal nam de club ook reservedoelman Timon Wellenreuther definitief over van het Belgische Anderlecht en trok de club de talentvolle Antef Tsoungui (Brighton) transfervrij aan. Yankuba Minteh (Newcastle United) kwam op huurbasis naar De Kuip. Feyenoord lijkt nog niet klaar op de zomerse transfermarkt. De club is volgens diverse media ook dichtbij de komst van spits Ayase Ueda (Cercle Brugge). Daarnaast is Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) nog altijd in beeld als vervanger van de naar Sevilla teruggekeerde Oussama Idrissi.